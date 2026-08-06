أظهرت النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي السعودي صعود إجمالي واردات القطاع الخاص «الاعتماد المسددة وأوراق تحت التحصيل» الممولة عن طريق المصارف التجارية في السعودية بنسبة 58% خلال يونيو 2026 مقارنة بشهر مايو 2026، حيث بلغت 15.342 مليار ريال خلال يونيو 2026 مقابل 9.700 مليار ريال خلال مايو 2026.



7 قطاعات



ووفقاً للنشرة، فإن واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية في السعودية تتوزع على سبعة قطاعات، لافتة إلى أن إجمالي واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية في السعودية، في قطاع «المواد الغذائية» بلغ 1.653 مليار ريال خلال يونيو 2026 مقابل 1.219 مليار ريال خلال مايو 2026، فيما بلغ الإجمالي في قطاع «المنسوجات والملبوسات» 132 مليون ريال خلال يونيو 2026 مقابل 62 مليون ريال خلال مايو 2026، بينما بلغ الإجمالي في قطاع «مواد البناء» 3.244 مليار ريال خلال يونيو 2026 مقابل 2.316 مليار ريال خلال مايو 2026.



سيارات وآلات وسلع أخرى



وأوضحت النشرة أن واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية في السعودية في قطاع «السيارات» بلغ 2.781 مليار ريال خلال يونيو 2026 مقابل 1.479 مليار ريال خلال مايو 2026، بينما الإجمالي في قطاع «الآلات» بلغ 736 مليون ريال خلال يونيو 2026 مقابل 522 مليون ريال خلال مايو 2026، فيما الإجمالي في قطاع «الأجهزة» بلغ 993 مليون ريال خلال يونيو 2026 مقابل 597 مليون ريال خلال مايو 2026، والإجمالي في قطاع «السلع الأخرى» بلغ 5.803 مليار ريال خلال يونيو 2026 مقابل 3.505 مليار ريال خلال مايو 2026.



وبينت النشرة أن إجمالي واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية في السعودية زاد بنسبة 1.1% على أساس سنوي، حيث بلغ 15.342 مليار ريال خلال يونيو 2026 مقابل 15.162 مليار خلال يونيو 2025.