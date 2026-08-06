أنهت أندية دوري روشن السعودي مرحلة الإعداد للموسم الجديد بخوض 75 مباراة ودية أمام 65 فريقًا من مختلف دول العالم، في معسكرات خارجية وداخلية هدفت إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية قبل صافرة البداية، وفقًا لإحصاءات رابطة دوري المحترفين.



وشهدت فترة التحضيرات تنوعًا كبيرًا في المنافسين، بينما تكررت المواجهات أمام تسعة أندية، في مشهد يعكس حرص الأندية السعودية على الاحتكاك بمدارس كروية مختلفة استعدادًا لموسم يُتوقع أن يكون من أكثر المواسم تنافسية.



وخطف بوليتهنكا تيميشوارا الروماني الأضواء، بعدما أصبح الفريق الأكثر حضورًا في معسكرات أندية روشن، إذ واجه ثلاثة أندية سعودية خلال فترة الإعداد، ليحمل لقب «ضيف الشرف» في الوديات.



واستهل الفريق الروماني مواجهاته بالخسارة أمام الرياض بهدف دون رد، قبل أن يفرض التعادل السلبي على الشباب في مباراة اتسمت بالانضباط الدفاعي، ثم اختتم سلسلة لقاءاته بفوز مثير على الفيصلي بنتيجة 4-3 في مواجهة حفلت بالأهداف والإثارة حتى صافرة النهاية.



وتؤكد هذه الأرقام حجم العمل الذي قامت به أندية دوري روشن خلال فترة الإعداد، في ظل سعيها للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية، قبل انطلاق موسم ينتظر أن يشهد منافسة قوية على جميع الأصعدة، سواء في سباق اللقب أو المراكز المؤهلة للبطولات القارية.