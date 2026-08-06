يواجه ليفربول خطر فقدان أبرز عناصره الهجومية، بعدما كشفت الأرقام أن الفريق قد يخسر ثلاثة من أكثر لاعبيه مساهمة في تسجيل وصناعة الأهداف خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، في حال إتمام انتقال الهولندي كودي جاكبو إلى توتنهام.



ويتصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة أكثر لاعبي «الريدز» مساهمة تهديفيًا برصيد 89 مساهمة، متفوقًا بفارق كبير على زملائه، بينما يأتي كودي جاكبو في المركز الثاني بـ39 مساهمة، يليه لويس دياز بـ31 مساهمة، ثم دومينيك سوبوسلاي بـ30 مساهمة، وأليكسيس ماك أليستر بـ26 مساهمة.



ومع رحيل لويس دياز هذا الصيف، واقتراب جاكبو من الانتقال إلى توتنهام، سيجد ليفربول نفسه أمام خسارة ثلاثة من أبرز مصادره التهديفية في فترة قصيرة، إذ لم يتبقَّ من أصحاب المساهمات الأعلى سوى محمد صلاح، إلى جانب سوبوسلاي وماك أليستر.



وتضع هذه المعطيات إدارة ليفربول أمام تحدٍ كبير لتعويض هذا النزيف الهجومي، سواء عبر تدعيمات جديدة أو منح الفرصة لعناصر أخرى لسد الفراغ، في وقت يستعد فيه الفريق لخوض موسم يتطلب الحفاظ على قوته الهجومية للمنافسة على جميع البطولات.