أعلن نادي الفتح رسميًا تعاقده مع المدافع الغاني كيندي بواتينغ، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.



وجاءت الصفقة ضمن تحركات إدارة النادي لتعزيز الخط الخلفي ورفع الخيارات الدفاعية أمام الجهاز الفني، في إطار العمل على تجهيز الفريق بصورة متكاملة قبل خوض منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.



وأكد الفتح إتمام إجراءات التعاقد مع بواتينغ بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح، واستكمال جميع التفاصيل المتعلقة بالاتفاق بين الطرفين، ليبدأ اللاعب مرحلة جديدة في مسيرته بقميص النموذجي.



ويُنتظر أن يمنح المدافع الغاني إضافة مهمة للمنظومة الدفاعية، بفضل خبراته وقدراته في التعامل مع المواقف الدفاعية، إلى جانب دعمه لخيارات الفريق خلال الموسم القادم.



وتواصل إدارة الفتح تحركاتها في سوق الانتقالات، سعيًا إلى بناء فريق أكثر جاهزية وتنافسية، وتلبية تطلعات الجماهير بتقديم مستويات ونتائج إيجابية في الاستحقاقات القادمة.