أعلنت أستراليا، اليوم (الخميس)، شراء صواريخ بعيدة المدى لطائراتها المقاتلة من الولايات المتحدة، في صفقة تبلغ قيمتها 736 مليون دولار أسترالي (518 مليون دولار أمريكي).



وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز للصحفيين إن بلاده ستشتري ما يصل إلى 450 صاروخاً جو-جو من طراز «ايم-260» (المعروف باسم الصاروخ التكتيكي المتقدم المشترك Joint Advanced Tactical Missile- JATM) من شركة «لوكهيد مارتن» الأمريكية لصالح سلاح الجو الأسترالي، ما يجعل أستراليا أول دولة خارج الولايات المتحدة تحصل على هذا الصاروخ الجديد، لكنه لم يحدد موعداً لتسليم الصواريخ، كما لم توضح وزارته سبب انخفاض قيمة العقد عن قيمة البيع التي وافق عليها الكونغرس الأمريكي.



وأشار إلى أن أستراليا طلبت 450 صاروخاً كجزء من برنامج يشمل الاختبارات والخدمات المرتبطة بها، تبلغ قيمته 3.16 مليار دولار أمريكي.



ويعد هذا الرقم أقل بكثير من قيمة صفقة البيع التي تجاوزت ثلاثة مليارات دولار والتي وافقت عليها أمريكا في مارس وأُرسل إشعار إلى الكونغرس بشأنه كمبيعات خارجية.



وكانت أستراليا أعلنت خططا لاستثمار ما يصل إلى 36 مليار دولار أسترالي على مدى عشر سنوات لتطوير صناعة محلية للصواريخ الموجهة، وذلك بالشراكة مع شركات دولية تشمل «لوكهيد مارتن»، كما أعلنت نجاحها في اختبار محرك صاروخي طُوّر بالشراكة مع مجموعة «تاليس» الفرنسية، في إطار برنامج يهدف إلى معالجة النقص في هذا المكون الحيوي لإنتاج الصواريخ.



وتأتي عملية الشراء هذه وسط مخاوف لدى أعضاء في الكونغرس الأمريكي بشأن استنزاف مخزونات الصواريخ الأمريكية عقب الحرب ضد إيران.