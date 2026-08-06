في خطوة حاسمة لمواجهة المحتوى الصحي المضلل، أصدرت السلطات المصرية قراراً بمنع ظهور الأسترالية باربرا أونيل في جميع وسائل الإعلام، وحظر الترويج لفعالياتها أو خدماتها الصحية داخل البلاد، وذلك بعد تحذيرات رسمية من وزارة الصحة ونقابة الأطباء أكدت أنها لا تحمل ترخيصاً لممارسة الطب، وأنها تروج لمزاعم صحية تخالف الأدلة العلمية، فيما سبق أن مُنعت مدى الحياة من تقديم أي خدمات صحية في أستراليا.

وبحسب بيان صدر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، اليوم (الخميس)، ألزم المجلس جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بمنع ظهور الأسترالية باربرا أونيل، وحظر بث أو إعادة بث أو تداول أي محتوى مصور خاص بها، إلى جانب منع الترويج لأي فعاليات أو خدمات صحية أو تدريبية تقدمها داخل مصر.

القرار جاء استجابة لتوصية لجنة الشكاوى بالمجلس، عقب تلقي مخاطبات رسمية من وزارة الصحة والسكان ونقابة أطباء مصر، أكدت أن أونيل لا تحمل ترخيصاً لمزاولة مهنة الطب داخل البلاد، وغير مقيدة بسجل الأطباء بوزارة الصحة أو بجدول النقابة العامة للأطباء، كما أنها لا تمتلك أي مؤهل معترف به في الطب أو التغذية العلاجية.

وأوضح المجلس أن تقديمها أي محتوى تشخيصي أو علاجي يخالف أحكام القانون المصري رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري، مشيراً كذلك إلى صدور قرار رقابي دائم بحقها في أستراليا من لجنة شكاوى الرعاية الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز (HCCC) بتاريخ 24 سبتمبر 2019، يمنعها مدى الحياة من تقديم أي خدمات أو نصائح أو محاضرات صحية، سواء بمقابل أو تطوعاً.

وأكد المجلس أن القرار استند أيضاً إلى ما وصفه بترويج أو نيل لمزاعم صحية غير مثبتة علمياً، من بينها الترويج لعلاجات غير معتمدة لمرضى الأورام، والدعوة إلى استخدام ألبان الحيوانات بديلاً عن الرضاعة الطبيعية للرضع، والتقليل من جدوى المضادات الحيوية، ومناهضة التطعيمات، معتبراً أن هذه الادعاءات قد تدفع المرضى إلى تأخير العلاج الطبي أو التخلي عنه، بما يمثل تهديداً للصحة العامة، فضلاً عن تقديم نفسها بألقاب علمية وطبية لا تستند إلى مؤهلات معترف بها.

تحرك نقابي لوقف فعالية في الجونة

وكانت نقابة أطباء مصر قد أعلنت تحركاً رسمياً بعد رصد إعلان عن تنظيم دورة تدريبية بمدينة الجونة خلال الفترة من 2 إلى 7 نوفمبر، بمشاركة باربرا أونيل، مؤكدة أنها ممنوعة مدى الحياة من تقديم أي خدمات أو نصائح صحية في أستراليا، وأن الأفكار التي تروج لها تتعارض مع الأدلة العلمية وتشكل خطراً على صحة المواطنين.

وأوضحت النقابة أنها خاطبت وزارة الصحة والسكان، ووزارة السياحة والآثار، لاتخاذ الإجراءات القانونية والرقابية اللازمة بشأن تنظيم الفعالية، كما خاطبت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ ما يلزم تجاه المحتوى الذي تنشره أونيل عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

جهود لمواجهة المحتوى الطبي المضلل

ويأتي هذا التحرك في إطار حملة أوسع تنفذها السلطات المصرية خلال الفترة الأخيرة لمواجهة منتحلي صفة الأطباء، وإغلاق الكيانات غير المرخصة، والتصدي للمحتوى الطبي المضلل على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

كما تكثفت حملات التوعية والرقابة عقب الجدل الذي أثاره الطبيب المصري الراحل وصانع المحتوى ضياء العوضي، وما صاحبه من نقاشات واسعة حول مخاطر تلقي النصائح الطبية من غير المختصين، الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى تشديد إجراءاتها لحماية المواطنين.

من هي باربرا أونيل؟

تُعرف باربرا أونيل بأنها من أبرز الشخصيات المثيرة للجدل في مجال ما يسمى بـ«الطب الطبيعي»، حيث تقدم محاضرات ودورات حول ما تصفه بالعلاجات الطبيعية، وتعرّف نفسها باعتبارها خبيرة في التغذية والعلاج الطبيعي، في حين أكدت السلطات الصحية الأسترالية أنها لا تحمل مؤهلاً معترفاً به في التغذية العلاجية أو الطب.

ومن أبرز المزاعم التي روجت لها ادعاؤها أن السرطان عبارة عن «فطر» يمكن علاجه باستخدام بيكربونات الصوديوم أو من خلال تعديل النظام الغذائي، وهو ادعاء رفضته الجهات الصحية المختصة، محذرة من أنه قد يدفع المرضى إلى التخلي عن العلاجات الطبية المثبتة.

كما أثارت انتقادات واسعة بسبب ترويجها لاستخدام حليب الماعز الطازج بديلاً عن الرضاعة الطبيعية، إلى جانب تشكيكها في أهمية اللقاحات والمضادات الحيوية، رغم اعتمادها علمياً كوسائل علاجية ووقائية فعالة.

قرار الحظر في أستراليا

وكانت لجنة شكاوى الرعاية الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية قد أجرت تحقيقاً بشأن ممارسات باربرا أونيل، انتهى في عام 2019 إلى إصدار قرار يمنعها مدى الحياة من تقديم أي خدمات أو نصائح صحية أو إلقاء محاضرات أو تنظيم دورات تدريبية، سواء كانت مدفوعة أو تطوعية، بعدما اعتبرت أن المعلومات التي تروج لها قد تعرض الصحة العامة للخطر، خصوصا فيما يتعلق بمرضى السرطان والرضع.

نقيب الأطباء: معلومات مضللة تستوجب التدخل

وقال نقيب أطباء مصر، الدكتور أسامة عبدالحي، إن لجنة الإعلام بالنقابة هي التي رصدت الإعلان عن مشاركة باربرا أونيل في فعالية بمدينة الجونة، لتبادر النقابة بإبلاغ وزارة الصحة ووزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأوضح أن السلطات الأسترالية سبق أن منعتها من تقديم المحاضرات أو النصائح الطبية، حتى في المؤتمرات المجانية، بسبب نشر معلومات صحية مضللة، مشيراً إلى أن النقابة كانت على علم بحالتها منذ عدة أشهر بعد تلقيها معلومات من طبيب مصري مقيم في الولايات المتحدة.

وشدد عبدالحي على أن مواجهة الترويج للمعلومات الصحية غير الموثقة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون مختلف الجهات المعنية، مؤكداً أهمية رفع الوعي المجتمعي، وفرض رقابة على الفعاليات التي تستضيف أشخاصاً يقدمون معلومات طبية غير مستندة إلى الأدلة العلمية، بما يضمن حماية صحة المواطنين.