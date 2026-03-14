انطلق تصوير فيلم «مطلوب عائلياً» الذي يقوم ببطولته كريم عبدالعزيز وياسمين صبري، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن تفاصيل الفيلم الكاملة وموعد طرحه في دور العرض بعد الانتهاء من التصوير.

كواليس البداية

وشارك شريف الليثي، مؤلف الفيلم، عبر حسابه على منصة «إنستغرام» اللقطات الأولى من احتفالات بداية التصوير بحضور كريم عبدالعزيز وياسمين صبري والمنتج تامر مرسي ومخرج العمل معتز التوني.



الصور الأولى من كواليس تصوير فيلم «مطلوب عائلياً».

التعاون الثاني

ويشهد فيلم «مطلوب عائلياً» التعاون الثاني بين كريم عبدالعزيز وياسمين صبري، إذ يجتمعان مجدداً في عمل سينمائي جديد بعد تجربة سابقة جمعتهما من خلال فيلم «المشروع إكس»، الذي طرح في السينمات عام 2025.

غياب رمضاني

وغابت ياسمين صبري عن المشاركة في موسم دراما رمضان الحالي، بعد أن شاركت في مسلسل «الأميرة ظل حيطة» بموسم رمضان الماضي.

وشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم، من بينهم وفاء عامر، نيقولا معوض، هالة فاخر، سلوى عثمان، إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين.

ومن جانبه، يواصل كريم عبدالعزيز الغياب عن دراما رمضان للعام الثاني، بعد النجاح الكبير الذي حققه في مسلسل «الحشاشين» عام 2024، حيث جسد شخصية حسن الصباح.