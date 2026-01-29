فاجأت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات جمهور ومحبي الفنان السعودي راشد الماجد بإقامة ليلة غنائية إضافية له ضمن فعاليات موسم الرياض، بعد أن تجاوز الطلب على الحفلة الأولى المليون، وهو رقم قياسي يسجل لأول مرة.

وأكدت «روتانا» عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» أن القرار جاء بعد نفاد تذاكر الحفل المقرر يوم 30 يناير، في ظل الإقبال الكبير على حضور حفلات الفنان بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية.

موعد ومكان الحفل الجديد

ومن المقرر أن تقام الليلة الغنائية الجديدة يوم الأحد 1 فبراير على مسرح «محمد عبده أرينا» بالعاصمة الرياض، بمشاركة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، على أن تتاح التذاكر للشراء اعتباراً من الخميس 29 يناير.

وكان راشد الماجد قد أطلق أخيراً أغنيته الجديدة بعنوان «بزعمه»، كلمات المستشار تركي آل الشيخ، ألحان نواف عبدالله، توزيع موسيقي سيروس، وتريات تامر فيضي، مع المكس والماستر لجاسم محمد.

كما يستعد راشد الماجد لإحياء حفله الأول يوم 30 يناير ضمن حفلات موسم الرياض، مقدماً باقة من أجمل أعماله الفنية التي يحبها الجمهور، إضافة إلى أغانيه الجديدة.