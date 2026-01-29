أعلنت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز اتخاذها إجراءات قانونية حاسمة ضد جميع الصفحات والحسابات التي نشرت صوراً مفبركة أو محتوى مسيئاً يمس سمعتها الشخصية والفنية.

وقالت ياسمين في بيانها: «أعلن أنني قمت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير دعاوى قضائية وبلاغات رسمية، ضد جميع الصفحات والحسابات التي قامت بنشر صور مفبركة أو محتوى مسيء لا يليق بي، ولا باسمي، ولا بتاريخي الفني، ولا بجمهوري، وقبل كل ذلك لا يليق بي كامرأة وأم مصرية».

رسالة دعم

وأكدت أنها لن تكتفي بعد الآن بالصمت أو التجاهل، رغم ثقتها في وعي جمهورها، مشددة على أن ما حدث تجاوز الحدود، وأن هذا القرار يمثل رسالة دعم لكل امرأة تتعرض للتشهير أو الفبركة، داعية إياهن للجوء إلى القانون الذي يكفل الحماية والكرامة.

وأوضحت ياسمين أن المساءلة القانونية تشمل حتى التلميح أو الإيحاء غير المباشر إذا كان كافياً لتعريف الجمهور بشخصها، مشيرة إلى أن القانون المصري لا يشترط ذكر الاسم صراحة لقيام الجريمة إذا ثبت القصد والضرر.

وأكدت أنها ستستخدم كامل حقوقها الدستورية والقانونية، وأن الإجراءات الحالية ليست الأخيرة، معربة عن ثقتها الكاملة في القضاء المصري العادل وأجهزة وزارة الداخلية لإنفاذ القانون وضبط الفوضى على منصات التواصل.

وجاء البيان بعد تداول صور مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل Deepfake تظهرها في مشاهد غير لائقة، بالتزامن مع طرح البرومو التشويقي لمسلسلها الجديد «وننسى اللي كان» المقرر عرضه في رمضان، مما أثار حملة تشويه ممنهجة أثارت غضبها ودفعتها للرد الحاسم.

دعم واسع

وتلقت ياسمين دعماً واسعاً من جمهورها ومن شخصيات عامة مثل الإعلامية رضوى الشربيني، التي أعلنت تأييدها الكامل ووصفت الخطوة بأنها حاسمة ضد الإساءة للمرأة.

ويعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التشهير والإساءة عبر الإنترنت، والنشر المتعمد لمحتوى ينتهك الحياة الخاصة أو يشوه السمعة، بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، كما يشمل القانون الجنائي جرائم السب والقذف، حتى لو كان بالتلميح إذا ثبت القصد والضرر.