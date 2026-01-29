أحدث الفنان المصري محمد رمضان ضجة واسعة خلال الساعات الماضية بعدما طرح سؤالاً على جمهوره بشأن تقديمه عملاً فنياً جديداً مع اقتراب موسم رمضان، مما أشعل حماس جمهوره.

ونشر محمد رمضان صورة له على حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك» وعلق عليها قائلاً: «عايزين مسلسل؟»، ليشعل بذلك حماسة متابعيه وتفاعلهم بشكل كبير.

محمد رمضان يثير فضول جمهور قبل موسم رمضان.

توقعات الجمهور

تباينت توقعات الجمهور بين احتمال تقديمه لموسم ثانٍ من مسلسل «جعفر العمدة» أو مفاجأة جديدة يشارك بها في رمضان، في انتظار الإعلان الرسمي عن مشروعه القادم.

آخر أعماله

يُذكر أن آخر أعمال محمد رمضان كان مسلسل «جعفر العمدة»، الذي عرض في موسم دراما رمضان 2023، وحقق نجاحاً جماهيرياً واسعاً، ومن ثم قرر الفنان التوقف مؤقتاً عن المشاركة في مواسم رمضان التالية.

وجمع المسلسل بجانب محمد رمضان كلاً من زينة، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، هالة صدقي، أحمد داش، وآخرين، والعمل من إخراج محمد سامي.

أعماله المنتظرة

وفي الجانب السينمائي، ينتظر محمد رمضان عرض فيلمه الجديد «أسد» خلال الفترة القادمة بعد انتهاء تصويره بشكل نهائي، ويضم العمل نخبة من النجوم أبرزهم ماجد الكدواني ورزان جمال وغيرهم، من إخراج محمد دياب.