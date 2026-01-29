أثار نجم منتخب مصر السابق، مؤمن زكريا، قلق متابعيه بعد نشر صورة له من داخل المستشفى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام».

ونشر مؤمن زكريا الصورة أثناء تلقيه العلاج في أحد المستشفيات، مرفقة بمقطع صوتي جاء فيه: «الله يعلم ما نشكو من الألم، وما نعانيه من ضيق وسقم، لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا».

توضيح من الأسرة

من جانبه، صرح والد مؤمن زكريا أن الصورة التي نشرها اللاعب كانت خلال خضوعه لفحوصات طبية، مضيفاً: «محدش عارف المرض ده إيه»، في إشارة إلى طبيعة حالته الصحية النادرة والمعقدة.

طبيعة مرض مؤمن زكريا

ويعاني زكريا من التصلب الجانبي الضموري في العضلات، وهو مرض نادر الحدوث أجبر اللاعب الذي خاض تجربتين في الدوري السعودي مع الأهلي وأُحُد، على إنهاء مسيرته الكروية منذ 2019.

ويُعد مؤمن زكريا أحد النجوم القلائل الذين تألقوا بقميصَي قطبي كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك، كما لعب 12 مباراة دولية مع منتخب مصر الأول.