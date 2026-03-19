خرج الإيطالي ساندرو تونالي، نجم نيوكاسل يونايتد، مصاباً في مباراة فريقه ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، قبل 8 أيام من انطلاق مباريات منتخب بلاده في الملحق المؤهل لكأس العالم، ما أثار قلق مسؤولي الآزوري.



أصيب تونالي في فخذه الأيسر أثناء عودته للدفاع أمام فيرمين لوبيز لاعب برشلونة، ليخرج الكرة إلى ركنية أثناء تقدم الفريق الكتالوني بنتيجة 4/2 في الشوط الثاني، وبعدها سجل ليفاندوفسكي الهدف الخامس من ركلة ركنية.



وأنهى برشلونة اللقاء فائزاً بنتيجة 7/2، ليتأهل لدور الثمانية بعد تعادل الفريقين 1/1 في نيوكاسل الأسبوع الماضي.



كان من المتوقع أن يشارك تونالي أساسياً مع المنتخب الإيطالي، بطل كأس العالم 4 مرات، الذي يسعى للمشاركة في المونديال للمرة الأولى منذ عام 2014.



وتستضيف إيطاليا منتخب آيرلندا الشمالية في 26 مارس على ملعب أتالانتا في بيرغامو، وسيسافر الفائز من هذه المباراة لمواجهة إما ويلز أو البوسنة والهرسك بعد 5 أيام.



وسينضم الفائز في الملحق إلى مجموعة كأس العالم التي تضم كندا البلد المضيف، وسويسرا، وقطر.