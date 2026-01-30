أكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزو رومانو توصل نادي الهلال إلى اتفاق مع ستاد رين الفرنسي لضم مهاجمه الشاب محمد قادر ميتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح الصحفي الموثوق عبر حسابه على منصة «إكس» أن الهلال أنهى الاتفاق مع رين على ضم ميتي مقابل نحو 30 مليون يورو، إضافة إلى الاتفاق مع اللاعب على الشروط الشخصية.

وأضاف أن اللاعب الموهوب البالغ من العمر 18 عاماً فضل الانضمام إلى الهلال على عروض من الدوري الإنجليزي، وسيخضع للفحص الطبي قريباً.

وارتبط اسم ميتي بعدة أندية إنجليزية في الأيام الأخيرة، أبرزها مانشستر يونايتد وتشيلسي، لكن الهلال كان الطرف الأكثر إيجابية في المفاوضات مع رين.

أرقام اللاعب والقيمة السوقية

وشارك قادر ميتي في 19 مباراة بقميص رين في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين، فيما تقدر قيمته السوقية بنحو 10 ملايين يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».