استأنفت بنغلاديش وباكستان الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين بعد توقف دام 14 عاماً، بحسب ما أعلنت شركة الطيران الوطنية البنغلاديشية.

وأقلعت أول رحلة لشركة «بيمان بنغلاديش إيرلاينز» من العاصمة دكا إلى مدينة كراتشي، على أن يُشغَّل الخط بمعدل رحلتين أسبوعياً، في أول رحلات جوية منتظمة بين الجانبين منذ عام 2012.

وقالت الشركة إن استئناف الرحلات سيسهم في تعزيز الربط بين البلدين، ودعم حركة السفر لأغراض الأعمال والسياحة ولمّ شمل العائلات، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي بعد استئناف الروابط البحرية المباشرة بين ميناء كراتشي وميناء تشيتاغونغ في نوفمبر 2024.