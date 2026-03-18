أعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الحرب في الشرق الأوسط أدت إلى اضطرابات عميقة في أسواق الطاقة العالمية.



وقال بيسكوف خلال إحاطة إعلامية: «تواجه سوق الطاقة حالياً اضطرابات بالغة الخطورة بسبب الحرب حول إيران، وبطبيعة الحال تجعل هذه الاضطرابات من الصعب التنبؤ بالتطورات في الأسواق على الجميع».



تأثير أكبر



من جهته، أعلن بنك «غولدمان ساكس»، أمس، أن أكبر صدمة في سوق النفط على الإطلاق والناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، من المرجح أن يكون لها تأثير أكبر على المنتجات النفطية مثل وقود الطائرات والديزل، مقارنة بالنفط الخام.



وكتب المحللان يوليا جيستكوفا غريغسبي ودان سترويفن في مذكرة أن «أسعار العديد من المنتجات المكررة ارتفعت أكثر بكثير من أسعار النفط الخام».



وأضافا أن الاضطرابات الحادة في إمدادات ما يُعرف بالنفط المتوسط والثقيل، تنذر بخطر يتمثل في انخفاض إنتاج الديزل ووقود الطائرات وزيت الوقود.



تضاعف التكاليف



وشهدت أسواق الطاقة العالمية حالة من الاضطراب بسبب الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، التي اندلعت في أواخر الشهر الماضي.



وأدى الصراع إلى توقف شبه كامل لصادرات النفط والمنتجات عبر مضيق هرمز، فضلاً عن شن هجمات على البنية التحتية للطاقة في أنحاء المنطقة. وقد أجبر ذلك منتجي النفط على خفض الإنتاج وإيقاف بعض عمليات التكرير.



ورغم أن أسعار النفط الخام ارتفعت بأكثر من 40% منذ بداية الهجمات، مع تجاوز خام «برنت» مستوى 100 دولار للبرميل، فإن بعض المنتجات سجلت ارتفاعات أكبر بكثير.



وفي أجزاء من آسيا، تضاعفت تكاليف الوقود تقريباً في الأيام الأخيرة، حيث لحقت كوريا الجنوبية بكلّ من الصين وتايلند في فرض قيود على الصادرات لحماية الأسواق المحلية.