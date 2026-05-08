كشفت NHC عن اكتمال تسكين أربع مناطق سكنية بالكامل ضمن وجهة «خيالا» بمحافظة جدة، وتشمل مشاريع التسكين: دار سمو، المهندية، سما جدة، وجاردن فيو؛ في خطوة تعكس سرعة الإنجاز وثقة العملاء بما تقدمه من جودة في التصميم والتنفيذ.

وأعلنت الشركة بدء تسكين المنطقة الخامسة «مشروع ميلاء» بتسليم 150 وحدة سكنية للعملاء، بالإضافة إلى 150 وحدة سكنية أخرى جاهزة ويجري حاليًا التنسيق لتسليمها، إذ بلغت نسبة إنجاز البنية الفوقية 93%. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد التزام الشركة بالإنجاز السريع والكفاءة العالية، مع الالتزام بتلبية تطلعات العملاء وتطوير وجهات عمرانية متكاملة تعزز جودة الحياة.

فيما حققت البنية التحتية تقدمًا مميزًا بنسبة 98%، وتم الانتهاء من تنفيذ جميع الشبكات التي تشمل: الخدمات البيئية، المياه، الري، الكهرباء، والزراعة؛ بما يضمن تقديم منتج متكامل بمواصفات متميزة تلبي احتياجات السكان.

كما أعلنت NHC عن الانتهاء من تنفيذ جميع حدائق الوجهة البالغ عددها 5 حدائق؛ مما يعزز من الطابع الحيوي للوجهة ويوفر مساحات خضراء متكاملة تدعم أسلوب حياة صحيًا ومستدامًا للسكان.

يُذكر أن وجهة «خيالا» تعد إحدى أبرز الوجهات العمرانية التي تطورها الشركة في منطقة مكة المكرمة، ضمن مستهدفاتها لرفع جودة الحياة وتوفير مجتمعات متكاملة؛ إذ تمتد على مساحة تتجاوز 1.5 مليون متر مربع، وتضم أكثر من 3,600 وحدة سكنية بتصاميم عصرية. كما تتميز بموقع إستراتيجي يربطها بأهم معالم مدينة جدة وطرقها الرئيسية، إلى جانب تكامل المرافق الأساسية والخدمية، وانتشار الحدائق والمتنزهات التي تضفي على الوجهة طابعًا حيويًا متجددًا.