نجح صندوق الاستثمارات العامة السعودي في تسجيل واحدة من أقوى عمليات إصدار السندات السيادية وشبه السيادية في الأسواق العالمية، بعدما تجاوزت طلبات المستثمرين على إصداره الجديد من السندات الدولارية حاجز 29 مليار دولار، رغم أن حجم الطرح الفعلي بلغ 7 مليارات دولار فقط، في إشارة تعكس تنامي الثقة العالمية في الاقتصاد السعودي واستراتيجية المملكة طويلة الأجل.



ويأتي الإصدار الجديد موزعًا على ثلاث شرائح بآجال 3 و7 و30 عامًا، ضمن برنامج السندات الدولية الخاص بالصندوق، على أن يتم إدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن.