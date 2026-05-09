أظهر تقرير نصف سنوي صادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أن حرب إيران وما أحدثته من صدمة في أسعار النفط والإمدادات تتصدر قائمة المخاوف المتعلقة بالاستقرار المالي.



وخلص تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي يوم (الجمعة) الماضي، إلى أن المخاطر الجيوسياسية وصدمة النفط كانتا أكثر ما يقلق المشاركين في الاستطلاع، في حين برز الذكاء الاصطناعي والائتمان الخاص أيضاً ليصبحا ضمن المخاوف الرئيسية.



وحذر التقرير على وجه الخصوص من أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط -لا سيما إذا اقترن بنقص السلع الأولية واضطراب سلاسل التوريد- ربما يؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ودول أخرى.



وهدد ترمب في وقت سابق برفع الرسوم الجمركية على سيارات وشاحنات الاتحاد الأوروبي إلى 25% من النسبة المتفق عليها سابقا البالغة 15%، بدءاً من هذا الأسبوع.