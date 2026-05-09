تراجع إنتاج الصين من الذهب خلال الربع الأول من عام 2026، تحت ضغط عمليات التفتيش المرتبطة بالسلامة وتعليق الإنتاج، بحسب بيانات الجمعية الصينية للذهب.



وانخفض إجمالي إنتاج الذهب من المواد الخام المحلية والمستوردة بنسبة 3.27% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 136.23 طن، بالتزامن مع هبوط إنتاج المناجم بنسبة 7.08%، في المقابل سجلت عمليات الإنتاج الخارجية التابعة لكبرى شركات الذهب الصينية نمواً، مع ارتفاع الإنتاج بأكثر من 30%.



وارتفع استهلاك الذهب بنسبة 4.41% على أساس سنوي ليصل إلى 303.29 طن، مدفوعاً بتزايد الطلب الاستثماري. كما قفزت مشتريات السبائك والعملات الذهبية بنسبة 46.4%، بينما هبط استهلاك المجوهرات الذهبية بنسبة 37.1% وسط ارتفاع الأسعار وتقلباتها.



وعززت الصين احتياطياتها من الذهب بإضافة 7.15 طن خلال الربع الأول، ليرتفع إجمالي حيازاتها إلى 2,313.48 طن بنهاية شهر مارس، ما دفع البلاد إلى المرتبة الخامسة عالمياً.