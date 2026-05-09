كشف الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، أمس (الجمعة)، أن واشنطن ستعاود فرض رسوم جمركية أعلى على سلع الاتحاد الأوروبي ما لم يفِ بالتزامات الاتفاق التجاري قبيل الموعد النهائي في الـ4 من يوليو.



وأضاف جرير لشبكة «فوكس بيزنس نتورك» أنه تحدث مع مسؤولين تجاريين من مختلف الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي خلال زيارة إلى أوروبا هذا الأسبوع، وعبر عن اعتقاده بأنهم «يركزون» على إجراء التغييرات اللازمة.



وتابع: «أكدوا لي التزامهم بالامتثال، نأمل أن يكون الأمر كذلك، لكننا نراقب الوضع عن كثب، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فستعود الولايات المتحدة إلى هيكل الرسوم الجمركية السابق المفروض على الاتحاد الأوروبي».



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الأول (الخميس)، إنه سيمهل الاتحاد الأوروبي حتى الـ4 من يوليو للوفاء بالتزاماته بموجب اتفاق التجارة الذي جرى التوصل إليه في اسكتلندا في شهر يوليو الماضي، قبل أن يرفع الرسوم الجمركية على سلع التكتل، بما في ذلك السيارات، إلى «مستويات أعلى بكثير».