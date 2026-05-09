مهمة جديدة تنتظر منتخبنا الوطني السعودي للناشئين لكرة القدم حينما يلاقي منتخب تايلند عند تمام الساعة الـ8:00 من مساء اليوم (السبت) على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لكأس آسيا تحت 17 عاماً والمقامة حالياً في السعودية.



يدخل منتخبنا الوطني هذا اللقاء وفي رصيده 3 نقاط بعد أن قدّم واحداً من أبرز العروض في الجولة الأولى، بعدما سجل علي المكي هدفين خلال الفوز 4-0 على ميانمار، ويسعى في لقاء الليلة لحصد النقاط الثلاث؛ لضمان التأهل للدور الثاني والوصول لكأس العالم تحت 17 عاماً، التي ستقام في قطر.



وطالب المدرب ماريو جورجي لاعبيه بتقديم عرض آخر بإيقاع مرتفع، في ظل سعي المنتخب المتوج باللقب مرتين لتحقيق الفوز الثاني توالياً.



ومن المتوقع أن يمثل اﻷخضر السعودي في لقاء الليلة كل من: عبدالله الماس (حارس مرمى)، مروان اليامي، علي اليحيى، جواد الهاشم، عمار ميمني، خالد شراحيلي، عبدالله الباتلي، حمد الشمري، علي المكي، عبدالله الدوسري، فارس بوشقراء.



في المقابل، سيكون المنتخب التايلندي متعطشاً للرد بعد أن تسبب هدف عكسي سجله فيتشارايوت سوبونما بمنح طاجيكستان التقدم المبكر، قبل أن يضيف محمدجون سانغينوف الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع ليقود منتخب جنوب شرق آسيا إلى الخسارة في مباراته الافتتاحية، وسيكون على تايلند إظهار قدر أكبر من الفاعلية أمام أصحاب الأرض من أجل إحياء آماله في بلوغ الدور الإقصائي.