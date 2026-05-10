أعلنت شركة أرامكو عن نتائج الربع الأول من العام الحالي 2026، إذ بلغ صافي الدخل المعدل للشركة نحو 126 مليار ريال، فيما كانت قيمته في الفترة المماثلة من عام 2025 نحو 99.8 مليار ريال.



وبينت أرامكو أن التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل سجلت 115.2 مليار ريال، مقارنة بـ 118.9 مليار ريال في الربع الأول من 2025، أما التدفقات النقدية الحرة فسجلت 69.9 مليار ريال، مقارنة بـ 71.8 مليار ريال العام الماضي، متأثرة بزيادة رأس المال العامل بمقدار 59.1 مليار ريال.



وأعلن مجلس الإدارة عن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الأول من عام 2026 بقيمة 82.1 مليار ريال سعودي (21.9 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 3.5% على أساس سنوي، بما يعادل (0.33 ريال للسهم الواحد) سيتم دفعها في الربع الثاني.



وأكد رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر قائلا: «يعكس أداء أرامكو السعودية في الربع الأول مرونة تشغيلية قوية وقدرة كبيرة على التكيّف في بيئة جيوسياسية معقدة. وقد أثبت خط الأنابيب شرق – غرب الذي أصبح يعمل بطاقته القصوى البالغة 7.0 ملايين برميل من النفط يوميًا، أنه شريان حيوي لضمان استمرار إمدادات النفط والمنتجات الأخرى إلى الأسواق، حيث ساعد في تخفيف آثار صدمة الطاقة التي يشهدها العالم، وأسهم في تقديم الدعم للعملاء المتضررين من قيود الشحن في مضيق هرمز».



وأضاف: أظهرت الأحداث الأخيرة بوضوح الإسهام الحيوي للنفط والغاز في أمن الطاقة والاقتصاد العالمي، وذلك يمثّل تذكيرًا واضحًا بأهمية توفر إمدادات طاقة موثوقة.



ورغم هذه التحديات، لا تزال أرامكو السعودية تُركّز على أولوياتها الاستراتيجية، وتستفيد من بنيتها التحتية المحلية وشبكتها العالمية للتغلّب على الاضطرابات. وقال «من جانبهم، أظهر موظفونا وموظفاتنا أيضًا درجة عالية من الاحترافية والتفاني والخبرة الكبيرة، مما أسهم في تمكيننا من مواصلة تقديم الخدمات لعملائنا وتحقيق القيمة لمساهمينا».