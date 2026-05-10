أكد مدرب منتخب الإمارات الروماني كوزمين أولاريو في تصريحات خاصة لـ صحيفة «عكاظ» أن جميع مجموعات البطولة ستكون قوية وصعبة، مشيراً إلى أن جميع المنتخبات المشاركة تملك مستويات عالية.



وقال كوزمين: «هذه لحظات عاطفية دائماً، وكل منتخب يتمنى أن يكون في المجموعة المناسبة، لكن لا يمكن الحديث عن مجموعة سهلة أو صعبة، لأن جميع المنتخبات على مستوى عالٍ، وستكون المنافسة معقدة على الجميع».



وأضاف: «بالنسبة لنا ستكون المهمة صعبة أيضاً، لأننا سنواجه كوريا، وهي من أبرز المنتخبات المرشحة في هذه البطولة».



وأوضح مدرب منتخب الإمارات أن فريقه يتطور بشكل مستمر، قائلاً: «الفريق أصبح أقوى مع الوقت، ولدينا الأمل بأن نصل قبل انطلاق البطولة إلى المستوى الذي يجعل حلمنا يتحقق».



وعن مواجهة الهلال والنصر، قال كوزمين: «دائماً تكون المواجهات أمام الفرق الكبيرة صعبة وتنافسية، سواء أمام الهلال أو النصر، لأنهما يملكان جودة عالية ولاعبين مميزين».



وأضاف: «لا زلت أتابع مباريات الهلال باستمرار، وأستمتع بما يقدمه الفريق من شخصية قوية وتنظيم داخل الملعب».



وتابع: «شاهدت مباريات عديدة في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا، والمستوى أصبح أقوى بكثير من السابق، وهذا أمر إيجابي للكرة السعودية بشكل عام».