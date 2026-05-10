شهد مطار دنفر الدولي في الولايات المتحدة حادثاً مأساوياً بعدما صدمت طائرة ركاب تابعة لشركة «فرونتير إيرلاينز» شخصاً على مدرج الإقلاع، ما أدى إلى وفاته وإلغاء الرحلة المتجهة إلى لوس أنجلوس، وفق بيان رسمي صدر أمس (السبت).

وبحسب إدارة المطار، فإن الحادث وقع في وقت متأخر من مساء الجمعة، عندما أبلغ طاقم الطائرة عن اصطدام بشخص أثناء تحركها للإقلاع. وكشفت التحقيقات الأولية أن الضحية تمكن من تجاوز السياج الأمني المحيط بالمطار قبل دقائق من الحادث، ثم دخل إلى منطقة المدارج حيث اصطدمت به الطائرة بعد نحو دقيقتين فقط.

وأشار المطار إلى أن الشخص لم يكن من العاملين فيه، فيما لم تُكشف هويته حتى الآن.

وأدى الاصطدام إلى اندلاع حريق محدود في أحد محركات الطائرة من طراز «إيرباص A321»، تبعه تصاعد دخان داخل المقصورة، ما استدعى تنفيذ عملية إخلاء عاجلة للركاب. وكانت الطائرة تقل 224 مسافراً إضافة إلى سبعة من أفراد الطاقم، وتم إخراجهم جميعاً بسلام.

وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصاً بجروح طفيفة، نُقل خمسة منهم إلى مستشفيات محلية لتلقي العلاج، بينما فتحت شركة «فرونتير إيرلاينز» تحقيقاً بالتنسيق مع سلطات المطار وهيئات السلامة المختصة لمعرفة ملابسات الواقعة.