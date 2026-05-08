ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم (الجمعة) بعد تجدد القتال بين الولايات المتحدة وإيران مما هدد وقف إطلاق النار الهش وبدد الآمال في إحراز تقدم بشأن إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي لنقل النفط والغاز.



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.41 دولار أو 1.41% إلى 101.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:23 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.12 دولار أو 1.18% إلى 95.93 دولار للبرميل. وارتفعت الأسعار بأكثر من 3% في مستهل التعاملات بالسوق.



وأنهى هذا الارتفاع ثلاثة أيام من التراجعات بعد تقارير صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع تفيد بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق ينهي القتال ويسمح بإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل لكنه يؤجل البت في قضايا أكثر جدلاً لمرحلة لاحقة، ويتجه الخامان للتراجع بنحو 6% هذا الأسبوع.



وجاءت الزيادة الكبيرة في الأسعار اليوم (الجمعة) عقب اتهامات إيرانية للولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار القائم منذ شهر، فيما قالت الولايات المتحدة إن هجماتها جاءت رداً على إطلاق إيران النار أمس (الخميس) على سفن تابعة لبحريتها لدى عبور المضيق.