طفل معجزة يقود سيارات الرالي في الخامسة ويُذهل العالم

في قصة استثنائية تُجسد الموهبة المبكرة، خطف الطفل الصيني شاو زيان الأنظار بعدما تمكن من قيادة سيارات السباق في سن مبكرة للغاية، متجاوزًا قدرات الكثير من البالغين في هذا المجال.

وفقًا لموقع odditycentral، وبدأت رحلة شاو مع عالم السباقات وهو في عامه الأول، حيث تعرّف على أجهزة محاكاة القيادة الاحترافية، قبل أن يبدأ قيادة سيارات الكارتينغ الفعلية قبل بلوغه سن الثالثة.

وفي سن الرابعة، دخل الطفل عالم المنافسات الاحترافية، حيث شارك في سباقات الرالي ونجح في تحقيق إنجاز لافت بفوزه بجائزة (نجم الأمل) ضمن بطولة الصين لسباقات الرالي السريعة لعام 2023.



كما برزت مهاراته في ألعاب المحاكاة الشهيرة مثل (DiRT Rally 2.0) و(WRC 10)، إذ تمكن من تصنيف نفسه ضمن أفضل 30 سائقًا على مستوى العالم، وهو ما دفع والده إلى تعديل أول سيارة رالي خاصة به لتناسب مهاراته المتقدمة.

وفي 9 أبريل 2023، حصل شاو زيان، وهو في الخامسة من عمره، على شهادة تدريب معتمدة من أكاديمية RUNRACING، والمصدّقة من الاتحاد الصيني للسيارات والدراجات النارية، ليصبح بذلك أصغر سائق سباقات مرخّص في البلاد.

وخلال العام الماضي، شارك الطفل في رالي “وويي” للسيارات في الصين باستخدام سيارة معدلة خصيصًا له، في خطوة عززت حضوره في الساحة الرياضية.

ووفقًا لتقارير صينية، استثمر والد شاو نحو 800 ألف يوان (نحو 116 ألف دولار) في تجهيز سيارات سباق معدلة وأجهزة محاكاة متطورة، كما شارك بنفسه كمساعد سائق (ملاح) إلى جانب ابنه في سباقات الرالي.

ورغم مهاراته اللافتة، يلتزم شاو بالقوانين المرورية، إذ لا يقود في الطرق العامة، حيث يتم نقل سياراته إلى مواقع السباقات باستخدام مقطورات، بما يتوافق مع متطلبات قانون السلامة المرورية.