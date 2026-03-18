تميل كفة التفوق التاريخي في مواجهات الاتحاد والخلود ضمن بطولة كأس الملك لصالح الاتحاد، بعد أن نجح في حسم اللقاء الوحيد الذي جمعهما في المسابقة حتى الآن، خلال نسخة 2023 من البطولة.



وجاءت تلك المواجهة ضمن منافسات دور الـ32، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1–1)، قبل أن تحسم ركلات الترجيح المواجهة لصالح العميد بنتيجة (7–6)، ليُسجل الاتحاد بذلك الفوز الأول والوحيد في تاريخ لقاءات الفريقين في البطولة الأغلى على مستوى المسابقات المحلية.



ويمنح هذا السجل الأفضلية المعنوية للاتحاد قبل المواجهة المرتقبة بين الطرفين في دور نصف النهائي من كأس الملك، خصوصاً في ظل أهمية المباراة التي تمثل خطوة حاسمة نحو بلوغ النهائي والمنافسة على اللقب.



وتحمل هذه المواجهة طابعاً تنافسياً خاصاً، إذ يسعى الاتحاد لتأكيد تفوقه التاريخي ومواصلة مشواره بثقة، بينما يطمح الخلود لرد الاعتبار وكتابة فصل جديد في سجل المواجهات، ما يعزز من مستوى الإثارة والندية المنتظرة في هذا اللقاء المرتقب.