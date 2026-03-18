أكد استشاري الطب النفسي الدكتور محمد إعجاز، أن مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين التي ستجمع بين الهلال والأهلي، والاتحاد والخلود مساء الأربعاء 18 مارس 2026، قد تصل في حال تعادل الفريقين إلى ركلات الترجيح، وهي اللحظات التي كثيراً ما تحسم فيها البطولات وتكتب فيها قصص المجد أو خيبة الأمل، مبيناً أن ركلات الترجيح في كرة القدم ليست مجرد تسديدات عادية من علامة الجزاء، بل هي اختبار حقيقي لقوة الأعصاب والتركيز الذهني لدى اللاعبين، إذ تختفي الحسابات التكتيكية المعقدة التي تسود المباراة، ويصبح اللاعب في مواجهة مباشرة مع حارس المرمى، بينما تتجه أنظار الآلاف في المدرجات والملايين خلف الشاشات نحو تلك اللحظة الحاسمة.



وأشار إلى أن المدرب عادة ما يضع تصوراً مسبقاً لقائمة اللاعبين الذين سيتولون تنفيذ ركلات الترجيح قبل نهاية المباراة، خصوصاً في المباريات الإقصائية الكبرى، ويختار اللاعبين الأكثر هدوءاً وثقة بالنفس، إضافة إلى امتلاكهم مهارة التسديد والدقة في توجيه الكرة، وغالباً ما يعتمد المدرب على لاعبين اعتادوا تحمل الضغط في مثل هذه المواقف، لأن الخبرة في هذه اللحظات قد تصنع الفارق.



وبين الدكتور إعجاز أن العامل النفسي يلعب الدور الأكبر في نجاح ركلات الترجيح، إذ إن اللاعب الذي تظهر عليه علامات التوتر أو التردد يفضل أن يبتعد عن تنفيذ الركلة، لأن لحظة الشك الصغيرة قد تتحول إلى خطأ كبير، فالتسديد يحتاج إلى ثقة كاملة وقرار سريع، بينما التردد يمنح الحارس فرصة أكبر للتصدي، لافتاً إلى الدور المهم الذي يلعبه حارس المرمى في هذه اللحظات، فالحارس اليقظ لا يكتفي بمحاولة التصدي للكرة فقط، بل قد يستخدم بعض الأساليب النفسية المشروعة لزيادة الضغط على اللاعب، مثل التأخير البسيط في الاستعداد أو الحركة المستمرة أمام المرمى أو محاولة قراءة لغة الجسد للمسدد، وهذه التفاصيل الصغيرة قد تزرع التوتر في ذهن اللاعب وتدفعه لارتكاب خطأ في التنفيذ.



وأضاف أن بعض حراس المرمى المميزين نجحوا عبر التاريخ في تحويل ركلات الترجيح إلى معركة نفسية حقيقية، إذ يستطيع الحارس أن يجعل اللاعب يشعر وكأن المرمى أصبح أصغر مما هو عليه، في حين تبدو المسافة بين الكرة والشباك أطول مما يتصور.



وتطرق الدكتور إعجاز إلى جانب مهم يتعلق برد فعل الجماهير، فاللاعب الذي يهدر ركلة الترجيح غالباً ما يواجه لحظة صعبة جداً، لأن الجماهير بطبيعتها تبحث عن بطل أو عن لحظة فرح، وعندما تضيع الركلة قد يتحول الإحباط إلى غضب أو انتقادات قاسية، ورغم أن كرة القدم لعبة جماعية إلا أنه قد يتحمل فيها لاعب واحد عبء النتيجة في لحظة واحدة.



وأكد الدكتور إعجاز في ختام حديثه أن ركلات الترجيح ستظل واحدة من أكثر اللحظات إثارة في كرة القدم، لأنها تختصر 120 دقيقة من الجهد في دقائق معدودة، وتكشف شخصية اللاعبين الحقيقية، فبين من يتقدم بثقة ويسجل، ومن يتراجع تحت ضغط اللحظة، تصنع الفوارق وتكتب نهاية الحكاية في طريق الوصول إلى نهائي أغلى البطولات.