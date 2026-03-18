يسعى الخلود لتكرار الإنجاز اللافت الذي تحقق مع «مومباي سيتي»، عندما نجح المدرب الإنجليزي باكنغهام في قيادة الفريق الهندي لتحقيق لقب درع الدوري موسم 2022–2023 بأرقام قياسية، إلى جانب تسجيل أول انتصار لنادٍ هندي في تاريخ دوري أبطال آسيا، وهو ما توج بحصوله على جائزة مدرب العام في الهند عام 2023.



وتتطلع إدارة الخلود إلى استنساخ هذه التجربة الناجحة على الساحة السعودية، من خلال تجاوز عقبة الاتحاد والمضي قدماً نحو المنافسة على اللقب، مستفيدة من الخبرات الفنية التي أسهمت سابقاً في كتابة فصل تاريخي مع الفريق الهندي.



ويعكس هذا الطموح رغبة النادي في مواصلة رحلته الملهمة هذا الموسم، وتحويل التحديات الكبرى إلى إنجازات تعزز حضوره في المشهد الكروي المحلي، وتمنحه فرصة لصناعة تاريخ جديد يوازي ما تحقق في التجربة الآسيوية السابقة.