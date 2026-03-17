تُعد حصوات الكلى من المشكلات الصحية الشائعة التي قد تسبب آلامًا شديدة وعدم راحة، إذ تتكون نتيجة تراكم المعادن والأملاح داخل الكلى وتحولها إلى رواسب صلبة، ويلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في تكوين هذه الحصوات أو الوقاية منها، خصوصا مع تزايد التساؤلات حول دور الفواكه في تقليل خطر الإصابة.

وبحسب موقع only my health، أوضح استشاري أمراض الكلى الدكتور أربيت سريفاستافا، أن بعض الفواكه يمكن أن تكون مفيدة بشكل كبير، خصوصا تلك الغنية بالماء والسترات الطبيعية، حيث تساعد في دعم صحة الكلى وتقليل فرص تكوّن الحصوات.

وأشار إلى أن الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والليمون الحلو تساهم في رفع مستويات السترات في البول، وهو ما يساعد على منع تكوّن الحصوات، كما تُعد فواكه مثل التفاح، والكمثرى، والبابايا، والبطيخ، والموز من الخيارات الآمنة، نظرًا لانخفاض نسبة الأوكسالات بها وقدرتها على تحسين الترطيب.

وتدعم الدراسات هذا التوجه، حيث أشارت أبحاث منشورة في مجلة Clinical Journal of the American Society of Nephrology إلى أن الفواكه الغنية بالسترات، مثل الليمون والبرتقال والبطيخ، تساعد في منع تكوّن الحصوات، إذ تعمل السترات على الارتباط بالكالسيوم، مما يمنع تكوين البلورات الصلبة داخل الكلى، كما أن الفواكه الغنية بالماء تساهم في تقليل تركيز البول، ما يقلل من فرص ترسب المعادن.

فواكه يُنصح بتناولها لمرضى حصوات الكلى

ونصح استشاري أمراض الكلي بتناول هذه الأنواع من الفاكهة، والتي تشمل: البرتقال، الليمون، الليمون الحلو، البطيخ، التفاح، الكمثرى، البابايا، الموز، العنب، والرمان.

ورغم فوائد هذه الفواكه، ينصح الخبراء مرضى الكلى المزمنين بالحذر من الإفراط في تناول الفواكه الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز، لتجنب أي مضاعفات.

كما يُوصى باتباع نظام غذائي متوازن يشمل الخضراوات، مع الحرص على شرب كميات كافية من الماء، وتناول الكالسيوم بشكل معتدل، للحفاظ على توازن المعادن في الجسم.

ومن بين الفواكه المفيدة أيضًا، العنب، لاحتوائه على مضادات الأكسدة والبوليفينولات التي تساعد على تقليل حموضة البول وتنقية الجسم، مما يساهم في تقليل فرص تكوّن حصى الكلى، بالإضافة إلى احتوائه على مركب «الريسفيراترول» الداعم لصحة الكلى.