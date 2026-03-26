كشفت دراسة علمية حديثة، نُشرت في مجلة Nature Communications، عن وجود رابط جيني مشترك بين بعض أنواع السرطان لدى البشر والقطط، في اكتشاف يفتح آفاقًا جديدة لفهم المرض وتطوير علاجات أكثر دقة.

وأوضحت الدراسة، أن الباحثين رصدوا طفرات جينية متشابهة في أورام تصيب النوعين، ما يعزز فرضية تشابه آليات تطور السرطان بيولوجيًا بين الإنسان والحيوان.

وأشار الفريق العلمي إلى أن القطط، بحكم قربها البيئي من الإنسان، تمثل نموذجًا طبيعيًا مهمًا لدراسة السرطان، خصوصًا في حالات سرطانات الفم والثدي التي تظهر أنماطًا متقاربة.

ويرى الباحثون، أن هذا التشابه يتيح اختبار أدوية وعلاجات جديدة بشكل أسرع قبل تطبيقها على البشر، ما يختصر الوقت والتكلفة في الأبحاث الطبية.

كما يعزز الاكتشاف مفهوم «الطب المقارن»، الذي يدمج بين الطب البشري والبيطري لفهم أعمق لأسباب المرض، وتطوير وسائل تشخيص وعلاج أكثر فاعلية مستقبلًا.