شهدت التحقيقات الجارية في تركيا تطورًا جديدًا، بعدما تم رصد لحظة إحضار هاكان سابانجي الحبيب السابق للنجمة التركية هاند أرتشيل وشقيقه كريم إلى معهد الطب الشرعي، وذلك ضمن إجراءات قانونية متواصلة في واحدة من أبرز حملات مكافحة المخدرات التي تشهدها البلاد مؤخرًا.

إجراءات رسمية مشددة

ونشرت وسائل إعلام تركية فيديو ظهر به حبيب هاند السابق أثناء اعتقاله، وتم نقل الشقيقين إلى معهد الطب الشرعي كجزء من استكمال الفحوصات والإجراءات اللازمة، في إطار التحقيقات التي تستهدف عددًا من الشخصيات المعروفة، وسط متابعة إعلامية واسعة.

حملة تطال شخصيات بارزة

وتندرج هذه التطورات ضمن حملة أمنية موسعة أطلقتها السلطات التركية لمكافحة المخدرات، والتي شملت إصدار قرارات توقيف بحق عدد من الأسماء البارزة في مجالات متعددة، من بينها رجال أعمال ومشاهير.

ضبط وإحضار

وكانت النيابة العامة في إسطنبول أصدرت قرارًا بضبط وإحضار عدد من الشخصيات، بينهم رجال أعمال، عارضات أزياء، ومشاهير من عالم الترفيه على رأسهم هاند أرتشيل وحبيبها السابق، ضمن تحقيقات موسعة في قضية تتعلق بجرائم ممنوعات.