نقلت شبكة سي إن إن عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يدرس خيارات عسكرية ضد إيران، في أعقاب تعثر المحادثات المتعلقة ببرنامجها النووي والصواريخ البالستية.

وبحسب المصادر، تشمل الخيارات المطروحة أمام ترمب تنفيذ ضربات جوية دقيقة تستهدف مواقع نووية ومنشآت ومؤسسات حكومية إيرانية.

كما تتضمن السيناريوهات المحتملة استهداف قيادات يُعتقد أنها مسؤولة عن عمليات قتل وهجمات سابقة.

وأشارت المصادر إلى أن ترمب يرى أن هامش خياراته العسكرية اتسع مع وصول حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن إلى المنطقة، ما يعزز القدرة على تنفيذ عمليات عسكرية واسعة أو محدودة.

ورغم تصاعد التحركات العسكرية، أكدت سي إن إن أن ترمب لم يحسم قراره بعد بشأن توجيه ضربة عسكرية كبرى جديدة ضد إيران، ولا تزال جميع الخيارات قيد الدراسة