انتهى صناع فيلم «أضعف خلقه»، بطولة الفنان المصري أحمد حلمي، من تصوير جميع مشاهده، لينتقل العمل إلى مراحل ما بعد الإنتاج استعدادًا لطرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة القادمة، الذي يعود من خلاله إلى الشاشة الكبيرة بعد فترة من الغياب.

أجواء احتفال

شهد اليوم الأخير من التصوير أجواء احتفالية داخل موقع العمل، حيث سادت حالة من البهجة بين فريق الفيلم على أنغام الطبول والمزمار والزغاريد احتفالًا بانتهاء التصوير.

فيديو عبر إنستغرام

وحرص أحمد حلمي على مشاركة جمهوره هذه اللحظات، إذ نشر عبر حسابه على منصة «إنستغرام» مقطع فيديو من كواليس اليوم الأخير للتصوير، موثقًا أجواء الفرح بين فريق العمل.

تعاون فني جديد

ويمثل الفيلم عودة سينمائية لأحمد حلمي، كما يشهد أول تعاون يجمعه بالفنانة التونسية هند صبري، ويخرجه عمر هلال، بينما جاءت قصة الفيلم بقلم عباس أبو الحسن.

تجربة إذاعية في رمضان

وعلى جانب آخر، شارك أحمد حلمي في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل إذاعي بعنوان «سنة أولى جواز»، وهو عمل كوميدي اجتماعي يتناول بأسلوب ساخر المواقف والتحديات التي يواجهها الزوجان خلال العام الأول من الزواج.