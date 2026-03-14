في ليالي رمضان تتبدّل المقاييس؛ فالأزمنة ليست سواء، واللحظات ليست متشابهة. هناك ليالٍ تمرّ في سجل الأيام كغيرها، وهناك ليالٍ يكتبها التاريخ بمداد مختلف، لأنها تتقاطع مع معنى القدر ذاته. ومن تلك الليالي ليلة السابع والعشرين من رمضان عام 1438هـ، حين تجلّى القدر في ليلة القدر، فكانت بيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لحظة فارقة في تاريخ المملكة العربية السعودية.

لم تكن تلك البيعة حدثاً سياسياً عابراً في سياق انتقال السلطة فحسب، بل بدت منذ لحظتها الأولى وكأنها نقطة انعطاف في مسار الدولة الحديثة؛ لحظة أعادت تعريف الزمن الوطني، وفتحت أبواباً واسعة لمستقبل مختلف. ففي الوعي الإسلامي، ليلة القدر هي ليلة التحول الكبرى في تاريخ البشرية، إذ نزل فيها القرآن ليبدأ عهد جديد من الهداية والبناء. وكأن تزامن البيعة مع هذه الليلة المباركة كان يحمل رمزية عميقة: أن الأمم أيضاً لها ليالي قدر، تتجدد فيها الإرادة، وتتجلى فيها الرؤية، ويُكتب فيها فصل جديد من التاريخ.

منذ تلك اللحظة، بدأت المملكة مرحلة تحوّل غير مسبوقة. فقد أطلقت رؤية السعودية 2030 مشروعاً وطنياً واسعاً لإعادة صياغة الاقتصاد والمجتمع والدولة، قائماً على تنويع مصادر الدخل، وتمكين الإنسان، وإطلاق طاقات الشباب، والانفتاح الحضاري دون التفريط بالجذور. كانت الرؤية في جوهرها انتقالاً من دولة تعتمد على مورد واحد إلى دولة تصنع المستقبل بمواردها المتعددة، ومن اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج، ومن مجتمع يراقب التحول إلى مجتمع يصنعه.

وخلال تسع سنوات فقط، بدت آثار هذا التحول واضحة في البنية الاقتصادية والعمرانية والثقافية. مدن جديدة تولد من رحم الصحراء، ومشاريع عالمية تعيد تعريف مفهوم التنمية في المنطقة، من نيوم إلى القدية إلى البحر الأحمر، فضلاً عن التحولات الاجتماعية والثقافية التي أعادت تشكيل صورة المملكة في أعين العالم. لم يعد الحديث عن المملكة مجرد حديث عن النفط، بل عن طموح حضاري يطمح إلى أن يكون نموذجاً عالمياً في التنمية المتوازنة بين الأصالة والحداثة.

لكن جوهر هذه المرحلة لم يكن في المشاريع وحدها، بل في إعادة صياغة العلاقة بين القيادة والشعب. فقد تحولت فكرة الطموح إلى لغة مشتركة بين الدولة والمجتمع؛ لغة تقول إن المستقبل ليس انتظاراً لما سيأتي، بل صناعة لما يجب أن يكون. ومن هنا كان شعار المرحلة: طموح بلا حدود، وهو شعار لم يعد مجرد عبارة إعلامية، بل أصبح روحاً تسري في مفاصل الدولة والمجتمع.

وفي البعد الأعمق، فإن استحضار ليلة القدر في هذه المناسبة يذكّرنا بأن التحولات الكبرى لا تصنعها السنوات الكثيرة بقدر ما تصنعها اللحظات الحاسمة. فليلة واحدة في تاريخ الرسالة الإسلامية كانت خيراً من ألف شهر، لأنها حملت بذرة التغيير. وكذلك في تاريخ الأمم، قد تكون لحظة واحدة كافية لتفتح مساراً يمتد لعقود قادمة.

واليوم، ونحن نقف على أعتاب الذكرى التاسعة لبيعة ولي العهد، يبدو واضحاً أن تلك الليلة لم تكن مجرد تاريخ في التقويم، بل كانت بداية مرحلة جديدة في تاريخ المملكة. مرحلة اختارت فيها الدولة أن تنظر إلى المستقبل بثقة، وأن تراهن على الإنسان السعودي بوصفه الثروة الحقيقية.

إن تسع سنوات في عمر الدول ليست زمناً طويلاً، لكنها كانت كافية لتكشف حجم التحول الذي بدأ في تلك الليلة الرمضانية المباركة. وكما أن ليلة القدر في الوجدان الإسلامي هي ليلة تتنزل فيها الملائكة بالسلام حتى مطلع الفجر، فإن الأمل أن تستمر هذه المسيرة حتى يبلغ الوطن فجره الأكبر: وطناً قوياً مزدهراً، يقف بثبات على أرض تاريخه، ويمد بصره إلى آفاق المستقبل.

وهكذا تظل ليلة السابع والعشرين من رمضان ذكرى مزدوجة في الوجدان السعودي: ذكرى ليلة مباركة في تاريخ الإسلام، وذكرى لحظة تاريخية تجدد فيها قدر الوطن.

تسع سنوات.. وطموح يتجدد، ومجدٌ يتصاعد، ووطنٌ يمضي بثقة نحو قدره.