في بلادنا؛ لا ينظر إلى تقنية «الذكاء الاصطناعي» كأداة باردة، بل كقصة تحوُّل يستفيد منها المجتمع بأكمله.

وفي خطوة تعكس طموحاً يتجاوز حدود الاستخدام إلى الريادة؛ يأتي إعلان تخصيص عام 2026 ليكون «عام الذكاء الاصطناعي»، فتتسارع الجهود لبناء منظومة متكاملة تجعل منه شريكاً في التنمية، ومحركاً رئيسياً لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

ومنذ إطلاق الرؤية؛ كان واضحاً، أن «التقنية» ستكون أحد أعمدتها الرئيسية، وأن الذكاء الاصطناعي سيؤدي دوراً محورياً في تحقيق مستهدفاتها، فهي لا تسعى إلى تنويع مصادر الدخل فقط، بل إلى بناء اقتصاد معرفي متقدم، تكون فيه البيانات مورداً استراتيجياً، والتقنية أداة للتمكين.

وقد انعكس ذلك في تسخير الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة القطاع الصحي، وتطوير منظومة التعليم، وصولاً إلى خلق بيئة رقمية متكاملة تسهم في بناء مجتمع أكثر حيوية ومرونة.

أما في قلب المدن الصناعية السعودية؛ فلم تعد المصانع كما كانت في السابق، فدخل الذكاء الاصطناعي ليعيد تعريف مفهوم الإنتاج، من خلال الأتمتة الذكية، وتحليل البيانات الضخمة، والتنبؤ بالأعطال قبل وقوعها، وهذا التحول لا يعني فقط زيادة الإنتاجية، بل تحسين الجودة وتقليل الهدر، مما يعزز تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق العالمية.

كما أن الشركات الوطنية بدأت تدرك أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ليس رفاهية، بل ضرورة للبقاء والنمو في عصر الثورة الصناعية الرابعة، وبذلك يصبح الذكاء الاصطناعي محركاً أساسياً للنهضة الصناعية، وجسراً يربط بين الطموح الاقتصادي والواقع العملي.

تخصيص عام كامل للذكاء الاصطناعي ليس مجرد إعلان رمزي، بل خطوة إستراتيجية تحمل العديد من المكاسب؛ أبرزها:

أولاً: يعزز الوعي المجتمعي بأهمية هذه التقنية، ويدفع المؤسسات إلى تسريع تبنيها.

ثانياً: يشجع على استقطاب الاستثمارات النوعية وتطوير الكفاءات الوطنية.

ثالثاً: يمنح المملكة فرصة لترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار في ظل التنافس الدولي المتزايد في هذا المجال.

من خلال هذا التوجه؛ ترسل المملكة رسالة واضحة مفادها، أنها لا تكتفي بمواكبة المستقبل، بل تسعى إلى صناعته. فمن ذلك؛ لا يمكن النظر إلى الذكاء الاصطناعي في المملكة باعتباره مجرد تقنية، بل قصة تحوُّل وطني يقوده الإنسان السعودي، ويستند إلى رؤية طموحة وإرادة حقيقية للتغيير.

إذن؛ فالمملكة لا تتهيأ لدخول عصر الذكاء الاصطناعي فقط، بل لقيادته بروح إنسانية تجعل من التقنية وسيلة لخدمة الإنسان، وصناعة مستقبل أكثر إشراقاً للجميع.