في إنجاز يعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي؛ حققت المملكة مراكز متقدمة عالمياً في مؤشرات الجاهزية الرقمية والحكومة الإلكترونية، وفق تقارير صادرة عن مؤسسات دولية متخصصة، ما يؤكد تطور البنية التحتية الرقمية وجودة الخدمات التقنية المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال.

يأتي هذا التقدم في إطار مستهدفات «رؤية 2030»، التي وضعت التحول الرقمي كإحدى الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الحياة.

وخلال السنوات الماضية؛ أطلقت بلادنا مجموعة منصات رقمية أسهمت في تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية؛ مثل: «أبشر»، و«نفاذ»، و«توكلنا»، و«مدرستي» (القطاع التعليمي)، و«صحتي» (القطاع الصحي)، ما أسهم في رفع كفاءة الخدمات وتسريع الإجراءات.

ولعبت الجهات التنظيمية والتقنية دوراً محورياً في هذا التحول، مثل: «هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية» و«سدايا» لتطوير السياسات الرقمية، وتعزيز تبني تقنيات «الذكاء الاصطناعي».

اقتصادياً؛ انعكس هذا التطور الرقمي على تعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية، عبر توفير بيئة أعمال رقمية متكاملة تسهم في تسهيل الإجراءات ورفع مستوى الشفافية. كما شهد القطاع الخاص نمواً ملحوظاً في تبني الحلول الرقمية، بما يتماشى مع توجهات التحول الوطني.

ويرى مختصون؛ أن ما حققته المملكة يمثل مرحلة متقدمة من نضج المنظومة الرقمية، مؤكدين أن استمرار هذا التقدم يعتمد على تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومواصلة تحديث السياسات، والاستثمار في الكفاءات الرقمية، بما يدعم تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» في السنوات المقبلة.