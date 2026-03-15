أعلنت القنصلية العامة الروسية في مدينة أصفهان الإيرانية، اليوم (الأحد)، تعليق أعمالها بشكل مؤقت بسبب الوضع الأمني الحالي بإيران، في خطوة تأتي بعد أيام قليلة من تضرر مبنى القنصلية جراء غارات جوية استهدفت المدينة في 8 مارس الجاري.



وجاء في إعلان رسمي نشرته القنصلية عبر قنواتها الرسمية ووزارة الخارجية الروسية: «بسبب الظروف الراهنة، تقرر تعليق عمل القنصلية العامة الروسية في أصفهان مؤقتاً، سيتم الإعلان عن استئناف النشاط لاحقاً، نرجو من المواطنين الروس التواصل مع السفارة في طهران في حالات الطوارئ».



وأكدت مصادر دبلوماسية روسية أن القرار جاء احترازياً بعد الأضرار التي لحقت بالمبنى من تحطم نوافذ المكاتب والشقق السكنية، نتيجة استهداف مبنى الإدارة المحلية المجاور في المدينة بموجة الانفجار، مشيرة إلى أن التصعيد العسكري المستمر يجعل استمرار العمل الروتيني غير آمن حالياً.



وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أكدت في 10 مارس أن القنصلية تعرضت لأضرار نتيجة هجوم على مكتب محافظة أصفهان المجاور، واصفة الحادثة بأنها «انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية»، مطالبة جميع الأطراف باحترام حرمة المنشآت الدبلوماسية.



وتعد أصفهان واحدة من أكبر المدن الإيرانية ومركزاً صناعياً وعسكرياً رئيسياً وتتواجد بها مصانع صواريخ، ومنشآت نووية سابقة مثل نطنز، وقواعد جوية، مما جعلها هدفاً متكرراً في الغارات الجوية الأمريكية-الإسرائيلية منذ بدء التصعيد العسكري الواسع ضد إيران.