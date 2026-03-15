تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيحون بيراموف.
وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah received a phone call from the Foreign Minister of the Republic of Azerbaijan, Jeyhun Bayramov.
During the call, they discussed the latest developments in the current situation in the region, as well as the efforts being made to de-escalate tensions and enhance regional stability.