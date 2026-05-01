تقرر أن يخوض المنتخب الوطني مباراته الودية ضمن معسكره الإعدادي في الولايات المتحدة الأمريكية، والمقام خلال الفترة من 25 مايو وحتى 11 يونيو المقبل، وذلك في إطار المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لبطولة كأس العالم FIFA 2026™️، والذي يجري تنفيذه ضمن برنامج فني متكامل.
وسيلاقي “الأخضر” منتخب السنغال وديًا في تمام الساعة السادسة مساء يوم 9 يونيو المقبل، على ملعب نادي سان أنطونيو لكرة القدم في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتأتي هذه المباراة الودية ضمن برنامج إعداد المنتخب الوطني الأول للمشاركة في كأس العالم FIFA 2026™️ والذي يتضمنه كذلك مواجهة منتخب الإكوادور وديًا يوم السبت 30 مايو الجاري.
يُذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثامنة ضمن بطولة كأس العالم FIFA 2026™️، إلى جانب منتخبات إسبانيا، الأوروغواي، والرأس الأخضر.
The national team is set to play its friendly match during its training camp in the United States, which will take place from May 25 to June 11, as part of the fourth and final phase of the preparation program for the FIFA World Cup 2026™️, being implemented within a comprehensive technical program.
The "Green" will face the Senegal national team in a friendly match at 6 PM on June 9, at the San Antonio FC stadium in San Antonio, Texas, USA.
This friendly match is part of the preparation program for the national team’s participation in the FIFA World Cup 2026™️, which also includes a friendly match against the Ecuador national team on Saturday, May 30.
It is worth mentioning that the national team is in Group H of the FIFA World Cup 2026™️, alongside the teams from Spain, Uruguay, and Cape Verde.