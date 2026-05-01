أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية الأمريكية استهدفت سلسلة من الكيانات والأفراد، في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على التدفقات المالية المرتبطة بطهران. وتركزت هذه الإجراءات بشكل مباشر على قنوات تجارية ومصرفية ترى واشنطن أنها تعمل كأدوات لتوفير السيولة النقدية وتسهيل التحويلات المالية الدولية بعيداً عن النظم الرقابية المعتادة.



وأوضحت وزارة الخزانة أن هذه العقوبات تسعى إلى تقييد وصول الجهات المستهدفة إلى النظام المالي العالمي ومنع استخدام الدولار الأمريكي في صفقاتها التجارية، وهو ما يضع ضغوطاً إضافية على الهياكل الاقتصادية التي تعتمد عليها طهران في تجارتها الخارجية. وتأتي هذه التحركات ضمن التوجهات الاقتصادية لإدارة ترمب التي تتبنى إستراتيجية تضييق الخيارات المالية لتقليل الهامش المناور في الأسواق الدولية.



وعلى صعيد الانعكاسات، يتوقع محللون أن تؤدي هذه القرارات إلى زيادة تكلفة المعاملات التجارية ورفع سقف المخاطر القانونية أمام الشركات الدولية، مما قد يسهم في تعميق التحديات التي يواجهها قطاع النقد الأجنبي هناك. كما يرجح أن تتأثر سلاسل الإمداد المرتبطة بالقطاعات المدرجة، مما ينعكس على مؤشرات التضخم وسعر صرف العملة المحلية، في ظل استمرار الاعتماد على الأدوات الاقتصادية الأمريكية كجزء من الصراع السياسي القائم بين البلدين.