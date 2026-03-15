ألقت الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين القبض على الفنان التشكيلي والمصور الفوتوغرافي مهدي طاهر الجلاوي، على خلفية اتهامه بنشر محتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي يتضمن التعاطف مع ما وصفته السلطات بـ«العدوان الإيراني الآثم»، إضافة إلى نشر معلومات كاذبة والتحريض على استهداف مواقع داخل البحرين.

القبض على الجلاوي وإحالته للنيابة

وذكرت مصادر أمنية أن عملية القبض جرت يوم الثلاثاء 10 مارس 2026، بعد استدعائه للتحقيق، حيث جرى عرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه لمدة 30 يوماً على ذمة التحقيق.

ويعد الجلاوي من الأسماء المعروفة في الأوساط الفنية بالبحرين، خصوصاً بعد مشاركته في تصميم الجواز الإلكتروني الجديد لمملكة البحرين، الذي صنفته مؤسسة Regula ضمن قائمة أجمل 12 جواز سفر في العالم.

غير أن اسمه عاد إلى الواجهة مجدداً بعد توقيفه مع عدد من الأشخاص بتهم تتعلق بالتعاطف مع العدوان الإيراني.

ضبط متهمين بتضليل الرأي العام

في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية القبض على ستة أشخاص على خلفية نشر مقاطع ومحتويات تتعلق بآثار «العدوان الإيراني»، تضمنت – بحسب البيان – التعاطف معه وتمجيد أعماله العدائية.

وأوضح البيان أن المتهمين تداولوا تلك المقاطع عبر حساباتهم في منصات التواصل الاجتماعي، ما من شأنه تضليل الرأي العام وبث الخوف في نفوس المواطنين والمقيمين، إضافة إلى الإضرار بالأمن والنظام العام.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

تحذير رسمي من نشر الأخبار المضللة

وشددت وزارة الداخلية البحرينية على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول أو إعادة نشر مقاطع أو أخبار غير موثوقة، تجنباً للمساءلة القانونية، وبما يحفظ أمن الوطن وسلامته.

شبكة تخابر مرتبطة بالحرس الثوري

وفي ملف متصل، أعلنت السلطات البحرينية في وقت سابق القبض على أربعة بحرينيين، فيما تم تحديد شخص خامس يقيم خارج البلاد، بعد الاشتباه بتورطهم في التخابر مع الحرس الثوري الإيراني عبر عناصر مرتبطة به داخل إيران.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن المتهمين كانوا على تواصل مع تلك الجهات عبر قنوات مختلفة، في إطار أنشطة تهدف إلى الإضرار بأمن البحرين واستقرارها.