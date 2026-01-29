واصل مهاجم الأهلي، الإنجليزي إيفان توني، تألقه هذا الموسم بعدما سجل هاتريك (3 أهداف) في فوز فريقه على الاتفاق برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت أمس (الأربعاء) ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

ومن بين أهداف إيفان توني الثلاثة، جاء هدفان من ركلتي جزاء، كما قدم اللاعب تمريرة حاسمة سجل منها فالنتين أتانغانا.

ورفع مهاجم الأهلي رصيده إلى 18 هدفاً في الدوري السعودي هذا الموسم، لينتزع صدارة ترتيب هدافي المسابقة، بينما تراجع قائد النصر كريستيانو رونالدو ومهاجم القادسية جوليان كينيونيس إلى المركز الثاني برصيد 16 هدفاً لكل منهما.

وواصل إيفان توني التسجيل للمباراة التاسعة على التوالي، ليعادل عمر السومة كأطول سلسلة تسجيل في تاريخ الأهلي بالمسابقة، بحسب شبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصاءات كرة القدم.