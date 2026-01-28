واصل الأهلي سلسلة انتصاراته بعد تفوقه على ضيفه الاتفاق برباعية نظيفة، كما تغلب الفيحاء على الخليج بثلاثة أهداف لهدف، وتعادل النجمة مع الرياض بهدف لكل منهما، ضمن لقاءات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي للمحترفين.



على استاد «الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، قاد المهاجم الإنجليزي إيفان توني الأهلي لفوز كبير على ضيفه الاتفاق بنتيجة 4/ 0، وتمكن توني من إحراز 3 أهداف (هاتريك)، وأحرز زميله أتانجانا هدفاً، ليصل الأهلي للنقطة 43 ويحتل المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 29 نقطة.



وعلى استاد مدينة المجمعة الرياضية، تفوق الفيحاء على ضيفه الخليج بثلاثة أهداف لهدف، أحرز أهداف الفيحاء حسين السلطان (خطأ في مرمى فريقه)، وكريستيانو سمولينج، وفاشون ساكالا، فيما جاء هدف الخليج عن طريق ماسوراس، وبهذه النتيجة يصل الفيحاء للنقطة 20، فيما تجمد رصيد الخليج عند 25 نقطة.



وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، أدرك النجمة التعادل مع ضيفه الرياض بهدف لكل منهما، وشهد اللقاء تقدم الرياض أولاً عن طريق سلطان هارون (د:20)، وأحرز النجمة هدف التعادل عن طريق ديفيد تيجانيفيتش (د:51)، وبهذه النتيجة يصل الرياض للنقطة 12 فيما وصل النجمة للنقطة الخامسة.