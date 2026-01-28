رفع وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل الشكر والتقدير لمجلس الوزراء على ما حظي به برنامج الإسكان من إشادة وتقدير، مؤكداً أن هذا الدعم يجسّد ما توليه الدولة من اهتمام بالغ وأولوية لقطاع الإسكان بوصفه إحدى ركائز التنمية الشاملة.

وأوضح وزير الإسكان أن الجهود التي بُذلت في إطار برنامج الإسكان أسهمت -بفضل الله- في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى (66.2%) بنهاية عام 2025، إلى جانب وصول عدد المستفيدين من الدعم السكني إلى أكثر من مليون مستفيد، مشيراً إلى أن هذه النتائج تعكس تكامل الجهود بين منظومة الإسكان والجهات ذات العلاقة.

وأضاف الحقيل أن تقدير مجلس الوزراء يُمثّل دافعاً قوياً لمواصلة العمل، وتعزيز المبادرات والبرامج الهادفة إلى تمكين المواطنين من تملك السكن الملائم، وتحقيق الاستدامة في القطاع السكني.

وأكد وزير البلديات والإسكان الاستمرار في تطوير الحلول السكنية وتنويع الخيارات التمويلية والتنظيمية، بما يسهم في رفع جودة الحياة، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويلبي تطلعات المواطنين في مختلف مناطق المملكة.