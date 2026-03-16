لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 38 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، إثر حادثة مرورية مروّعة وقعت على الطريق الوطني رقم 46 بمنطقة مردود التابعة لبلدية بن سرور في ولاية المسيلة شرق الجزائر.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية الجزائرية، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أنها تدخلت صباح الأحد عقب تلقي بلاغ بوقوع تصادم عنيف بين حافلة لنقل المسافرين كانت تؤمّن خط وادي سوف – تلمسان وشاحنة، وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 46.

وفور وقوع الحادثة، سخّرت مصالح الحماية المدنية سبع سيارات إسعاف وشاحنة إنقاذ للتعامل مع الحادثة، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحادثة، إلى جانب العمل على إزالة آثار التصادم من الطريق لضمان استئناف الحركة المرورية بشكل طبيعي.

كما تم نقل جثامين الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي، في حين جرى تحويل المصابين إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.