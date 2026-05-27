في الوقت الذي تجتمع فيه الأسر على موائد العيد، وتعلو أصوات التهاني في البيوت والمجالس، يقف رجال ونساء في مواقع العمل، يؤدون واجبهم في الميدان، ويجعلون من خدمة الإنسان معنى حاضراً لفرحة العيد.

رجال الأمن، والأطباء، والمسعفون، وعمال النظافة، وموظفو البلديات، ومنسوبو القطاعات الخدمية، جميعهم يشكلون صورة مضيئة للعطاء، وهم يواصلون أعمالهم في أيام يفترض أن تكون للراحة واللقاء الأسري.

وفي موسم الحج، تتجلى هذه الصورة بصورة أعمق، إذ يرتبط يوم العيد بمهمات ميدانية كبرى، تبدأ من تنظيم حركة الحشود، وتيسير تنقلات الحجاج، ومباشرة الحالات الصحية والطارئة، وتنظيف المشاعر المقدسة، وتهيئة الطرق والمرافق، ومتابعة الخدمات البلدية والغذائية والبيئية، لضمان أن يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم في أجواء آمنة ومنظمة ومطمئنة.

ففي المشاعر المقدسة، يعمل رجال الأمن على إدارة الحركة وتنظيم التفويج، ومساندة الحجاج في المواقع ذات الكثافة العالية، والتعامل مع الحالات الطارئة بحضور مستمر.

وإلى جانبهم، يواصل الأطباء والممارسون الصحيون أعمالهم داخل المستشفيات والمراكز الصحية والفرق الميدانية، لمتابعة الحالات المرضية والإجهاد والإصابات، وتقديم الرعاية اللازمة في وقتها.

أعمال تصنع الفارق في حياتنا اليومية

كما يحضر المسعفون في الطرق والمواقع الحيوية، مستعدين للتدخل السريع، فيما يؤدي عمال النظافة وفرق البلديات دوراً مهماً في المحافظة على نظافة المشاعر والطرق والساحات، ومعالجة المخلفات أولاً بأول، ومتابعة أعمال الإصحاح البيئي والرقابة الميدانية. وهي أعمال قد لا يراها كثيرون بتفاصيلها، لكنها تصنع الفارق في جودة التجربة وسلامة المكان.

ولا يقتصر مشهد العمل في العيد على المشاعر المقدسة، إذ تمتد الجهود إلى المدن والمحافظات، حيث تستمر البلديات في متابعة الحدائق والأسواق والمسالخ والمطاعم، وتواصل فرق الطوارئ والخدمات أعمالها، لضمان انسيابية الحياة اليومية، واستمرار الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين والزوار.

ويعكس هذا الحضور الميداني قيمة راسخة في العمل الخدمي، قوامها أن فرحة العيد تكتمل حين يجد الإنسان من يخدمه ويحميه ويسعفه وينظم طريقه.

كما يعكس في موسم الحج قدرة المملكة على حشد إمكاناتها البشرية والمؤسسية لخدمة ضيوف الرحمن، عبر منظومة متكاملة تعمل بتناغم بين الأمن والصحة والنقل والبلديات والجهات الخدمية المختلفة.

واجهة من واجهات الوفاء

وفي يوم العيد، لا تظهر البطولة فقط في المشاهد الكبرى، بل في عامل نظافة يبدأ مهماته قبل شروق الشمس، ومسعف يبقى قريباً من موقعه، وطبيب يؤجل فرحته مع أسرته، ورجل أمن يقف لساعات طويلة بين الحشود، وموظف بلدية يتابع تفاصيل قد تبدو صغيرة، لكنها تمنح الناس عيداً أكثر راحة وأماناً.

هؤلاء هم جنود الخدمة في يوم العيد، يمنحون الآخرين فرصة الفرح، ويصنعون بعملهم معنى أوسع للمسؤولية. وبينما يتبادل الناس التهاني، تبقى لهم تحية مستحقة، فهم جزء من ذاكرة العيد، وواجهة من واجهات الوفاء لخدمة الوطن وضيوف الرحمن.