طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «سوا سوا» البوستر الرسمي للعمل، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد مالك والفنانة هدى المفتي، والمقرر عرضه ضمن منافسات موسم دراما رمضان.

الرومانسية تسيطر على البوستر

ويعكس البوستر أجواء رومانسية واضحة بين بطلي المسلسل، ما يوحي بأن العمل سيقدم قصة حب في إطار درامي يحمل أبعاداً إنسانية وعاطفية.

البوستر الرسمي لمسلسل «سوا سوا» بطولة أحمد مالك وهدى المفتي.

دراما رومانسية

ينتمي مسلسل «سوا سوا» إلى نوع الدراما الاجتماعية ذات الطابع الرومانسي، ويقدم قصة حب بين شخصيتين من طبقتين مختلفتين.

تفاصيل الشخصيات

يجسد أحمد مالك دور شاب بسيط يعمل في مهنة حرفية ويعيش في منطقة السيدة زينب، بينما تقدم هدى المفتى شخصية فتاة تنتمي إلى أسرة ثرية تتقاطع طرقهما في موقف عابر، ويؤدي ذلك إلى نشوء علاقة عاطفية بينهما ضمن الأحداث.

صناع العمل

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، ويشارك بالعمل كل من نهى عابدين، أحمد عبدالحميد، شريف الدسوقي، وآخرون، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج صادق الصباح.

أعمال جمعت أحمد مالك وهدى المفتي

وتعاون أحمد مالك وهدى المفتي في عدة أعمال قبل مسلسل «سوا سوا»، لعل أبرزها مسلسلات «مطعم الحبايب»، «تحقيق»، «بيمبو»، «نمرة اتنين».