أكد مدرب النصر جورجي جيسوس أهمية فوز فريقه على التعاون، وقال خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة إن الفوز كان في غاية الأهمية، وهو الفوز الثالث على التوالي بعد الهزة التي تعرض لها الفريق وأفقدته صدارة الدوري.



وأضاف: لعبنا أمام فريق بطل وفزنا بمردود جيد، والأهم الفوز، وأبارك للجمهور النصراوي.



ورداً على سؤال «عكاظ» عن بقاء الحارس البرازيلي بينتو في الفريق، قال جيسوس: بينتو حارس جيد وباقٍ معنا حتى نهاية الموسم، ولدينا حراس على مستوى عالٍ. وتابع: أنجلو لاعب مهم ولكن الخطة حسب ظروف المباراة، ومع عودة ساديو وسيماكان الفريق كان جاهزاً، واللاعبون كانوا جاهزين، وقوتنا كانت دفاعية في الدور الأول، ونحاول أن نسترجع التنظيم الدفاعي. وزاد: في المباريات الست الأخيرة كان الفريق يلعب كل 3 أيام، ودون شك هذا أرهق اللاعبين ودفعنا الثمن غالياً، غياب ماني أثر على الفريق، وعودة اللاعبين أعطت الفريق قوة، والأمور جيدة الآن في النادي.



وعن العراقي حيدر أكد جيسوس: حيدر لاعب مستقبل وعمره 21 سنة وهو لاعب يملك مهارات جيدة، ويحتاج وقتاً لكي يستقر مع الفريق، وأنا كمدرب اهتمامي أن يكون اللاعبون جيدين.