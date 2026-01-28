في أحد مساجد إسطنبول، تحولت جنازة إلى مسرح جريمة مأساوية، بعد أن دخل الشقيقان مصطفى (69 عاماً) ومحمد (52 عاماً) في خلاف محتدم على الميراث أثناء تشييع جثمان والدتهما، انتهى بإطلاق الرصاص على الأصغر وقتله أمام أعين المشيعين.

وقعت الحادثة مباشرة بعد صلاة العصر في مسجد بمنطقة «كاغيت هانة» بالجانب الأوروبي من المدينة. وأظهرت اللقطات المنتشرة على مواقع التواصل ذهول الحضور وفزعهم من المشهد المفاجئ، إذ انهار محمد بعد إصابته برصاصة في الرأس قبل نقله إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

وتمكنت الشرطة التركية بسرعة من القبض على القاتل، الذي اعترف بأن نزاعاً مبكراً على الميراث كان وراء الجريمة، وهو ما يضاف إلى سجله الجنائي الذي يتضمن أربع مخالفات سابقة.

وأشعلت الجريمة جدلاً واسعاً على منصات التواصل، وعبر ناشطون عن صدمتهم من أن خلافاً مالياً عائلياً يتحول إلى جريمة قتل وسط مراسم جنائزية، مؤكدين أن الحادثة تطرح أسئلة عن العنف الأسري وحدود السيطرة على النزاعات العائلية.